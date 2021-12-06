Москва, 6 декабря 2021, 09:03 — REGNUM В Международный день добровольчества в воскресенье, 5 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин вручил медали четырем победителям международной премии «Мы вместе». Первую медаль из рук главы государства получил заведующий пульмонологическим отделением Морозовской больницы Павел Бережанский, победитель всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Павел Бережанский признан «Волонтером года».
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Павел Бережанский является заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы, кандидат медицинских наук и отец четверых детей. Павел становился победителем Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» дважды — в XVI и XVII сезонах, представив компактный программно-аппаратный комплекс ранней диагностики и мониторинга аллергических заболеваний у детей на этапе отсутствия клинических проявлений с помощью визуализации микрокровотока человека. Комплекс уже сегодня внедрен в сельских амбулаториях Московской области и позволяет проводить диагностику пациентов дистанционно, что особенно ценно в нынешней обстановке. В нынешнем году Павел Бережанский вошел в состав Организационного комитета XVIII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», став куратором экспертов номинации «Моё здоровье».
В период пандемии Павел Бережанский присоединился к всероссийской акции #МыВместе: организовал собственную «Горячую линию» в социальных сетях, где отвечал на поступающие вопросы, принимал участие в работе волонтёрского штаба — собирал продуктовые наборы, покупал и развозил лекарства и предметы первой необходимости. Так как приемы в поликлиниках были прекращены, после работы врач-педиатр проводил ежемесячные осмотры здоровых детей, приезжая к ним домой.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».