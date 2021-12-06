Москва, 6 декабря, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Международный день добровольчества в воскресенье, 5 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин вручил медали четырем победителям международной премии «Мы вместе». Первую медаль из рук главы государства получил заведующий пульмонологическим отделением Морозовской больницы Павел Бережанский, победитель всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Павел Бережанский признан «Волонтером года».

АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин и Павел Бережанский

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Павел Бережанский является заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы, кандидат медицинских наук и отец четверых детей. Павел становился победителем Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» дважды — в XVI и XVII сезонах, представив компактный программно-аппаратный комплекс ранней диагностики и мониторинга аллергических заболеваний у детей на этапе отсутствия клинических проявлений с помощью визуализации микрокровотока человека. Комплекс уже сегодня внедрен в сельских амбулаториях Московской области и позволяет проводить диагностику пациентов дистанционно, что особенно ценно в нынешней обстановке. В нынешнем году Павел Бережанский вошел в состав Организационного комитета XVIII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», став куратором экспертов номинации «Моё здоровье».

В период пандемии Павел Бережанский присоединился к всероссийской акции #МыВместе: организовал собственную «Горячую линию» в социальных сетях, где отвечал на поступающие вопросы, принимал участие в работе волонтёрского штаба — собирал продуктовые наборы, покупал и развозил лекарства и предметы первой необходимости. Так как приемы в поликлиниках были прекращены, после работы врач-педиатр проводил ежемесячные осмотры здоровых детей, приезжая к ним домой.

«Очень волнительно и ответственно получить главную награду в области добровольчества — премию #МыВместе из рук президента. Со всероссийским конкурсом «Моя страна — моя Россия» и платформой «Россия — страна возможностей» «Мы вместе» не первый год, и в сегодняшней награде, однозначна, есть большая часть проекта», — рассказал Павел Бережанский.

«Платформа «Россия — страна возможностей» объединяет миллионы молодых людей, деятельностных энтузиастов, ежедневно меняющих к лучшему жизнь нашей страны. Сегодня, в Международный день добровольчества, признание Павла Бережанского, победителя конкурса «Моя страна — моя Россия», волонтёром года — большое событие для всей платформы и яркий пример того, как верное служение своему делу может привести к самым высоким результатам. Поздравляем Павла с победой и желаем дальнейших успехов в добровольческой и профессиональной деятельности», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Научный руководитель всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова рассказала: «Каждый день выпускники конкурса «Моя страна — моя Россия» покоряют новые высоты. Совсем недавно наша победительница из Ростова-на-Дону, Дарья Алексеева, стала обладательницей премии проекта «Сноб», а сегодня Павел Бережанский получил международную премию «Мы вместе» из рук президента Российской Федерации. Придя в Конкурс несколько лет назад участником, сегодня Павел — куратор экспертов в одной из крупнейших номинаций — «Моё здоровье». Кроме того, что Павел является профессионалом, инициативным и неравнодушным, он семьянин, отец четверых детей и настоящий пример для миллионов жителей страны, который достоин этой победы. Сердечно поздравляем нашего друга от имени всего конкурса!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».