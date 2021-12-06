Вашингтон, 6 декабря, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Проводя совещание в Zoom, генеральный директор Better.com Вишал Гарг объявил, что американская ипотечная компания увольняет около девяти процентов своих сотрудников. Внезапно более 900 человек оказались уволенными. Об этом 5 декабря сообщил австралийский телеканал Nine News.

geralt Увольнение

«Если вы принимаете участие в этом звонке, значит, вы являетесь частью тех неудачников, которых уволят», — заявил Гарг во время разговора, запись которого была опубликована в СМИ.

«Ваше трудоустройство в нашей компании прекращается немедленно», — добавил генеральный директор.

Затем Гарг объявил, что официальное извещение об увольнении придет позднее. В нем также будут содержатся условия для получения льгот и выходных пособий.