Ташкент, , 09:03 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 декабря провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В ходе беседы лидеры с удовлетворением отметили поступательное укрепление узбекско-кыргызских отношений стратегического партнерства, основанных на крепких узах многовековой дружбы и добрососедства.

«Подчеркнута важность продолжения конструктивного диалога и интенсивных обменов на разных уровнях, наращивания объемов товарооборота, совместного продвижения важных проектов кооперации в машиностроении, энергетике и электротехнической отрасли, сельском хозяйстве, фармацевтике и других сферах», — говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено расширению практического сотрудничества на уровне регионов и бизнеса, реализации культурно-гуманитарных программ.

«Состоялся также обмен мнениями по международной и региональной повестке», — сообщает пресс-служба.