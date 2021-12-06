Джакарта, , 09:02 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии отправило 20 000 защитных масок людям, пострадавшим от извержения вулкана Семеру, сообщает Kompas.

Извержение вулкана Boaworm

По мнению национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, потребность в защитных масках очень важна для людей в округах Лумаджанг и Маланг, пострадавших от извержения вулкана. В настоящее время агентство сосредоточено на том, чтобы убедить общественность не забывать о санитарном протоколе, по крайней мере, об использовании защитных масок.

В результате извержения вулкана Семеру погибли 14 человек, ранения получили 56 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии заявило, что 5205 человек пострадали от извержения вулкана Семеру.

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