Сеул, 6 декабря, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились об ускорении прохождения таможенного контроля для повышения эффективности соглашения о создании свободной зоны торговли (ЗСТ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителе министерства стратегии и финансов Южной Кореи.

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В соответствии с договорённостью, южнокорейские компании смогут получить тарифные льготы в случае предоставления копий сертификатов происхождения товаров в десять стран-членов АСЕАН.

В настоящее время экспортёры столкнулись с трудностями, связанными с задержками предоставления сертификатов происхождения из-за пандемии коронавируса. В связи с этим южнокорейская сторона предложила странам АСЕАН взаимно одобрять копии таких сертификатов до тех пор, пока пандемия не будет взята под контроль.

С июня 2007 года, когда соглашение о создании зоны свободной торговли между Южной Кореей и странами АСЕАН вступило в силу, двусторонний товарооборот увеличился более чем вдвое. В настоящее время АСЕАН является вторым по величине торговым партнёром Южной Кореи.