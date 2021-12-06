Канберра, , 09:09 — REGNUM 6 декабря правительство Северной территории Австралии постановило продлить локдаун в регионе Кэтрин еще на 24 часа после того, как трехлетняя девочка получила положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выступая на пресс-конференции, министр здравоохранения Северной территории Наташа Файлс отметила, что у девочки из Кэтрина был обнаружен вирус, когда она 5 декабря пошла в больницу на лечение. В этой связи власти решили продлить локдаун еще на сутки. Он должен был закончиться 7 декабря в 12:00 по местному времени, но вместо этого завершится в 12:00 8 декабря.

Помимо ребенка, за последние сутки в Северной территории Австралии коронавирусом заразились еще два человека. Общее число инфицированных в данном кластере составляет 61 человек.