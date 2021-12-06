Барнаул, , 09:01 — REGNUM Совет Алтайского фонда финансирования предпринимательства по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко принял решение о предоставлении заемных средств по процентной ставке 3% годовых субъектам малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Финансовая поддержка субъектов малого бизнеса осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В частности, льготное финансирование в размере 1,5 млн рублей под 3% годовых получит компания из села Топчиха «Нива». Предприятие имеет ресторан и оказывает услуги по доставке продуктов питания. В период ограничений экономические показатели существенно упали. Так, выручка предприятия в 2020 году сократилась почти в 5 раз по сравнению с 2019 годом. Это связано с вынужденным закрытием торговых площадей и кафе-столовой, снижением поступлений от аренды.

Учредитель компании «Нива» Евгений Барсуков отметил, что на заемные средства пойдут на закупку сырья для кондитерского цеха и угля для собственной котельной.

«В начале этого года предприятие вообще показывало убытки, так что тяжелое состояние нашей отрасли реально. И мы очень рады, что удалось взять заем под такой низкий процент. Заемные средства поддержат нас не только в плане вложений в производство, но и морально. Возврат заемных средств просчитывается», — рассказал он.

Помимо займа компании «Нива», экспертная комиссия Фонда одобрила займы под 2% годовых трем самозанятым гражданам, одному предпринимателю, применяющему налог на профессиональный доход (также под 2% годовых), и двум предпринимателям на общих условиях. Общая сумма льготного финансирования составит 7 млн 210 тыс. рублей.

«Доступность кредитных ресурсов — одно из важнейших направлений поддержки малого предпринимательства. При доступе к недорогому финансированию малый и средний бизнес получает возможность развития, масштабирования.

Но важно оказывать комплексную поддержку. К примеру, предприниматели из сегмента МСБ зачастую просто не умеют работать с банками в области кредитования, у них большие огрехи в бухгалтерском и налоговом учете. Так что, помимо финансовой, нужна консультационная, правовая, маркетинговая поддержка малого и среднего бизнеса. А его потенциал очень велик.

Напомню, что более 15 миллионов человек заняты в сфере малого предпринимательства. А в качестве самозанятых сегодня работает более 3 миллионов человек. Таким образом, через национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» государство оказывает поддержку четверти трудоспособного населения страны», — подчеркнул в интервью ИА REGNUM эксперт по финансам Московского отделения «ОПОРА России» Павел Вешаев.

Как сообщало ИА REGNUM, цель национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Федеральный проект предусматривает улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для малых предприятий, использующих различные системы налогообложения.