Улан-Удэ, 6 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадала школьница. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Управление ГИБДД по Бурятии Наезд на девочку в Улан-Удэ

Предварительно установлено, что рано утром 6 декабря 67-летний мужчина за рулём автомобиля Mercedes-Benz на нерегулируемом пешеходном переходе сбил ребёнка.

«В результате ДТП пятиклассница с травмами госпитализирована в медицинское учреждение», — отметили в управлении.

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