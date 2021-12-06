Новотроицк, Оренбургская область, , 09:00 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области гололёд стал причиной серьезной травмы пожилой горожанки. По данному фату проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Гололёд Андрей Репин © ИА REGNUM

Согласно предварительным данным, пенсионерка поскользнулась у дома № 7 по улице Комаровка и ударилась головой об лёд. Бригада скорой помощи доставила женщину в больницу Орска. Врачи диагностировали у 60-летней пациентки ушиб головного мозга и закрытый перелом затылочной кости.

«В ходе проверки сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего и принять процессуальное решение. Сотрудники полиции рекомендуют гражданам быть внимательнее при передвижении по улицам, особенно в районах пешеходных переходов», — сказали в УМВД.