История вопроса

25 ноября 2021 года поступил сигнал о взрыве на шахте “Листвяжная” в Кузбассе. В шахте на момент задымления находились 287 человек. Погибли 52 человека - 46 шахтеров, которые не смогли покинуть "Листвяжную", и шестеро спасателей. Руководители предприятия задержаны. Ведется расследование причин трагедии. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.