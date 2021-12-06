Кемерово, 6 декабря, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Кемеровской области на шахте «Листвяжная» восстановлена работа системы вентиляции. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Аko.ru Штаб у шахты «Листвяжная»

«За прошедшие сутки специалисты Военизированной горноспасательной части МЧС России возвели 18 вентиляционных перемычек и восстановили шесть вентиляционных сооружений. Началось проветривание аварийной выработки. Ведётся круглосуточный мониторинг газовой атмосферы», — говорится в сообщении.

Сегодня, 6 декабря, планируется разведка ранее необследованных горных выработок шахты — более 2,5 км тоннелей.