Москва, 6 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В здании департамента труда и социальной защиты населения Москвы 8 декабря в очном формате состоится день открытых дверей для граждан, желающих усыновить ребёнка, сообщается на портале мэра столицы.

Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США Сирота

Специалисты департамента в области семейного устройства ответят на вопросы будущих приемных родителей об условиях жизни воспитанников детских домов, об усыновлении и опекунстве. Цель — сделать так, чтобы дети воспитывались в семье.

Для участия необходимо предварительно зарегистрировать. на портале «Моя новая семья». Анкеты детей-сирот находятся в разделе «Региональный банк данных детей-сирот».

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве 93% детей, оставшихся без попечения родителей (93%), живут и воспитываются в семьях и только 7% — в детдомах.

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