Лондон, 6 декабря, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Уличный художник из Великобритании Бэнкси собирается пожертвовать сумму в размере £10 млн ($13,2 млн) на то, чтобы превратить бывшее здание Редингской тюрьмы в графстве Беркшир в центр искусств. Об этом 5 декабря сообщила газета The Sunday Times.

Adrian pingstone Стрит арт Бэнкси

Уточняется, что уличный художник направит на указанные цели доходы от продажи трафарета, использованный им для создания граффити на стене тюрьмы, которой также некогда посвятил поэму известный британский поэт и драматург Оскар Уайльд (1854−1900).

«Рединг крайне мало меня интересовал вплоть до того момента, когда я проехал мимо тюрьмы в автобусе, которым везли пассажиров отмененного поезда. Нечасто увидишь прямо в центре города поверхность 500-метровой длины, которая так и ждет краски, так что я буквально перелез через другого пассажира, чтобы рассмотреть ее поближе», — сказал Бэнкси.

При этом он указал, что решил что-либо нарисовать на стене Редингской тюрьмы еще до того, как определил, что именно он изобразит.

«Так что теперь я большой поклонник этого места. Оскар Уайльд — небесный покровитель всех, кто сталкивает лбами две противоположные вещи, чтобы получить нечто волшебное. Идея превратить уничтожившее его место в заповедник искусства настолько хороша, что мы обязаны это сделать», — добавил уличный художник.

Также указывается, то в настоящее время выставленный в художественной галерее Бристоля, являющегося родиной Бэнкси, трафарет должен быть продан заинтересованному коллекционеру за сумму до £15 млн (почти $20 млн). При этом использованные Бэнкси трафареты, по информации издания, являются редкостью и известно только об одно случае продажи трафарета.

Отметим, 1 марта нынешнего года Бэнкси изобразил на высокой кирпичной стене, окружающей двор Редингской тюрьмы, мужчину в полосатой арестантской робе, который совершает побег по сплетенной из простыней веревке. При этом последняя из простыней заправлена в печатную машинку и покрыта плотными рядами строчек.