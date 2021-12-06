Колумбус, США, 6 декабря, 2021, 08:58 — ИА Регнум. «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:4.

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В составе «Коламбуса» дубль оформил защитник Адам Боквист. Ещё по шайбе забросили форварды Шон Курали, Коул Силлинджер, Джек Рослович и Александр Тексье.

У «Сан-Хосе» точными бросками отметились нападающий Ник Бонино, Эрик Карлссон, Брент Бёрнс и Томаш Гертл. Российский форвард Александр Барабанов отметился одной результативной передачей.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает девятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 26 очков. «Сан-Хосе» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 27 очками.

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