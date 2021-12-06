Ижевск, , 08:55 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 6 декабря прививку от коронавируса сделали 644 987 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса. Удмуртия Mzur.ru

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Второй компонент препарата получили 457 168 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировался 3201 житель республики. 7290 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 111 880 человек. За минувшие сутки ревакцинировались 413 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 декабря в Удмуртии провели 2 174 753 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4780 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4541 исследование.

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