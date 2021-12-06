Ак-Довурак, Тыва, 6 декабря, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Прокуратура в Туве начала проверку по факту обрушения здания в городе Ак-Довурак, в результате которого погиб человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Главное управление МЧС по Туве Обрушение здания в городе Ак-Довурак. Тува

Проверка организована в сфере соблюдения трудового законодательства при проведении указанных работ.

Обрушение 13-этажного здания бывшего комбината «Туваасбест» произошло в ходе демонтажа 5 декабря. Под завалами оказались двое работников ООО «Стройком», один из них скончался.

«Ход и результаты организованной проверки, а также принятие процессуального решения прокурор республики поставил на личный контроль», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, поиски второго рабочего длились девять часов. В ночь на 6 декабря его удалось извлечь из-под завалов живым. Из-за серьёзных травм мужчине пришлось ампутировать обе ноги.