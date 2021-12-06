Южно-Сахалинск, 6 декабря, 2021, 08:54 — ИА Регнум. На борту севшего 6 декабря на мель у берегов Сахалина сухогруза Синь Юань находятся 12 человек — все граждане КНР. Экипаж не запрашивал эвакуацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Gerry Wood На мели

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Сухогруз прибило к берегу порта Холмск. На борту судна также находится запас топлива в объёме 103 тонны. Об утечке не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 6 декабря в морском порту Холмск сел на мель сухогруз Синь Юань — судно прибило прямо к берегу, написал телеграм-канал «ЧП Сахалин».