Лондон, , 08:54 — REGNUM Бывшее здание Редингской тюрьмы в английском графстве Беркшир намерен превратить в центр искусств британский уличный художник Бэнкси. Об этом 6 декабря сообщает газета The Sunday Times.

Стрит арт Бэнкси Adrian pingstone

Для осуществления задуманного Бэнкси намерен пожертвовать $13,2 млн, при этом художник планирует задействовать деньги, которые он выручит от продажи трафарета, который использовался для создания граффити на стене тюрьмы.

Как рассказал Бэнкси, он «является большим поклонником» места, где расположена Редингская тюрьма, на стене которой он мечтал нарисовать что-то с тех пор, как увидел здание, проезжая мимо него в автобусе. Здание тюрьмы является памятником Викторианской эпохи и пустует с 2013 года. Этой тюрьме посвятил поэму британский поэт и драматург Оскар Уайльд, после того, как провёл в стенах тюрьмы полтора года.

«Оскар Уайльд — небесный покровитель всех, кто сталкивает лбами две противоположные вещи, чтобы получить нечто волшебное. Идея превратить уничтожившее его место в заповедник искусства настолько хороша, что мы обязаны это сделать», — заявил Бэнкси.

Трафарет, который Бэнкси использовал для нанесения рисунка на стену тюрьмы, будет продан заинтересованному покупателю за почти $20 млн. Рисунок на стене является отсылкой к биографии Оскара Уайлда и изображает мужчину в тюремной робе, который спускается по стене тюрьмы с помощью верёвки из простыни, нижний конец её заправлен в печатную машинку и покрыт строчками стихотворения.

Отмечается, что правительство Британии уже несколько лет ищет покупателя для здания Редингской тюрьмы, но при этом не соглашается на предложение местных властей превратить тюрьму в культурный центр. Городской совет Рединга пытался выкупить здание, однако не мог собрать для этого нужной суммы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский актёр Кристофер Уокен уничтожил работу британского уличного художника-граффитиста Бэнкси во время съёмок фильма The Outlaws («Нарушители») для телеканала BBC.

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