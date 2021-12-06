Ижевск, 6 декабря, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 6 декабря провели 2 174 753 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 4780 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4541 исследование.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека. Накануне было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3285 человек.

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