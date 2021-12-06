п. Мегет, , 08:52 — REGNUM Если бы не бригада Ангарской больницы скорой медицинской помощи, отправившаяся по вызову в посёлок Мегет, двое человек могли бы не уцелеть на пожаре. Подробности сегодня, 6 декабря, сообщает минздрав Иркутской области.

Пожар

Инцидент произошёл накануне, 5 декабря, на ул. Некрасова в п. Мегет. Заметив возгорание жилого дома, юбригада в составе фельдшеров Валентины Усовой и Андрея Никольского, водителя Александра Шакурова оперативно связалась с оперативным отделом СМП и попросила передать свой вызов другой бригаде, сообщив о пожаре.

Незамедлительно прибыв на место, медицинские работники увидели, что горит пристрой к дому и автомобиль, огонь уже перекинулся на крышу жилого строения.

«Поскольку света в окне дома не было, мы приняли решение об оповещении жителей путём включения звукового сигнала автомобиля. Реакции от жителей горевшего дома и близлежащих строений не последовало. Я перемахнул через забор, выбил в доме окно. Увидел женщину, находившуюся в панике, помог выбраться через окно, она не пострадала. В доме также находился мужчина, он вышел самостоятельно, но получил ожог», — поделился Андрей Никольский.

Спасённых людей осмотрели и оказали необходимую медицинскую помощь. Прибывшие огнеборцы ликвидировали пожар. В региональном главке МЧС сообщили, что рассматривается вопрос о награждении бригады Ангарской БСМП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за прошедшие выходные дни (4 и 5 декабря 2021 года) случилось 38 пожаров, на которых спасены пять человек, эвакуированы — тридцать. Четверо человек получили травмы, один погиб.

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