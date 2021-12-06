Новосибирск, 6 декабря, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Новосибирске с 15 декабря изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Rostov-gorod.ru В общественном транспорте

«Такое решение принял департамент по тарифам Новосибирской области. Стоимость проезда в трамвае и троллейбусе составит 25 рублей, в автобусе — 26 рублей. Поездка в метро обойдется в 27 рублей», — уточнили в департаменте.

Скидки по единой транспортной карте и «ЕТК-онлайн» обещают сохранить.

Отметим, что сейчас в Новосибирске действует тариф: 25 рублей для автобусов, 24 рубля для трамваев и троллейбусов, 26 рублей в метрополитене.