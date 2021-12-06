Оренбург, , 08:50 — REGNUM Оренбургские полицейские установили местонахождение мужчины, который был объявлен в международный розыск из-за хищения 58 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

По данным ведомства, 40-летний житель Оренбурга, будучи главой частной компании, подписывал с покупателями договоры уступки прав на квартиры, находящиеся в собственности коммерческой организации. Полученные деньги глава фирмы присваивал. Мужчина успел реализовать 16 квартир и экскаватор. Ущерб компании оценили в 58 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Обвиняемый оренбуржец попытался скрыться от правоохранителей, уехав за границу. Злоумышленника задержали в Белоруссии.

«В настоящее время решается вопрос об экстрадиции 40-летнего обвиняемого на территорию Российской Федерации», — сказали в полиции.