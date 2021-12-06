Прибайкальский район, Бурятия, , 08:48 — REGNUM МВД по Бурятии организовало служебную проверку по факту ДТП, устроенного полицейским в Прибайкальском районе. Авария произошла утром 2 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ДТП

Старшина полиции на автомобиле Toyota Sprinter Marino в селе Горячинск сбил вне зоны пешеходного перехода мужчина 33 лет. Как отмечается, в это время шёл снег, в связи с чем видимость была ограничена. Водитель попытался оказать помощь пострадавшему, однако последний скончался от полученных травм.

Позже выяснилось, что полицейский в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

«По результатам служебной проверки сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, дисциплинарную ответственность понесут непосредственные руководители старшины, а также начальник районного отдела полиции», — отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.