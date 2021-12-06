Иркутск, , 08:48 — REGNUM В Иркутской области за прошедшие выходные дни (4 и 5 декабря 2021 года) случилось 38 пожаров, на которых спасены пять человек, эвакуированы — тридцать. Четверо человек получили травмы, один погиб. Об этом сегодня 6 декабря, сообщает пресс-служба территориального ГУ МЧС РФ.

Пожар © ИА REGNUM

Так, накануне вечером, 5 декабря, возгорание произошло в многоквартирном жилом доме в микрорайоне Первомайский в Иркутске. Когда пожарные подразделения прибыли на место, из окна квартиры на третьем этаже шел густой дым. Самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 25 человек.

Пятеро жильцов, в том числе ребенок, не смогли самостоятельно выйти из-за плотного едкого дыма в подъезде — они были спасены звеном газодымозащитной службы. После ликвидации открытого горения в квартире выяснилось, что огнем повреждены домашние вещи на площади 20 квадратных метров.

Ночью 5 декабря пожар в жилом доме на 3-ей улице садоводства «Строитель» обрушил кровлю, существовала угроза распространения пожара на соседние строения. Очевидцы сообщили, что в горящем помещении может находиться хозяин дома.

В ходе разведки в комнате на полу был обнаружен погибший 52-летний мужчина. Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров. По предварительной информации, причиной возгорания могла послужить неисправность печного отопления.

Всего с начала 2021 года в Приангарье произошло 5744 пожара, на которых погибли 160 человек, из них 15 детей, 190 — получили травмы. В 2021 году на пожарах спасены 776 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября пришлось эвакуировать пациентов психоневрологического диспансера в Иркутске. Причиной, как следует из сообщения прокуратуры региона, стало возгорание.

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