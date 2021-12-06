Анкара, 6 декабря, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом 6 декабря сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Smchealth.org Землетрясение

Уточняется, что эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 44 км в северо-восточном направлении от города Ван. Очаг землетрясения находился на глубине 2 км.

При этом информации о пострадавших или разрушения не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря стало известно, что землетрясение магнитудой 6,0 было зарегистрировано сейсмологами у берегов Индонезии.