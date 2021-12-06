Женева, Швейцария, , 08:58 — REGNUM Пациенты, заразившиеся штаммом коронавируса «Омикрон», легче переносят заболевание COVID-19, на это указывают предварительные данные. С таким заявлением выступила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Флаг ВОЗ (сс) United States Mission Geneva

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«Первоначальные данные свидетельствуют, что люди, заразившиеся «омикроном», как правило, переносят болезнь легче, но говорить об этом пока очень рано», — сказала Ван Керкхове в эфире CBS.

По её словам, такое течение болезни может быть связано с её выявлением на ранних стадиях. У некоторых заразившихся может развиться тяжёлое заболевание, но это станет ясно через несколько недель.

Ван Керкхове предупредила, что даже при лёгкой форме болезни число госпитализированных может возрасти. Кому-то из заболевших потребуется лечение в отделении интенсивной терапии, будут и случаи смертей.

Она подчеркнула важность мер по борьбе с COVID-19 в текущей ситуации, и без того сложной из-за распространения по всему миру штамма «Дельта». В ВОЗ не хотят, чтобы на фоне роста госпитализаций произошёл рост смертности.

Как сообщало ИА REGNUM, новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в Ботсване и ЮАР в третьей декаде ноября. В S-белке, с помощью которого вирус поражает клетки, обнаружены десятки мутаций.

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