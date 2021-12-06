Москва, 6 декабря, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Москве за январь-октябрь 2021 года объем промышленного производства увеличился на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщается на портале мэра столицы.

Ktrv.ru Производство

Наиболее существенный рост показала обрабатывающая промышленность — почти на 30%. Также в лидерах— производство машин, оборудования — в 2,1 раза и текстильных изделий — производство выросло в два раза, выпуск одежды на 61%.

Объем производства электрического оборудования за 10 месяцев показал рост в 83% процента. На 73,5% увеличился объем обработки древесины и производства изделий из дерева, на 71,4% — инструменты и оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25% вырос объём промышленного производства в Москве за семь месяцев 2021 года.

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