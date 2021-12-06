Джакарта, 6 декабря, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии заявило, что 5205 человек пострадали от извержения вулкана Семеру, сообщает Kompas.

Извержение вулкана

Исполняющий обязанности главы информационно-коммуникационного центра агентства по борьбе со стихийными бедствиями Абдул Мухари заявил, что данные были получены из 10 пострадавших районов.

«5205 человек пострадали от извержения вулкана, из которых 1300 человек находятся в лагерях беженцев», — заявил Абдул Мухари.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии объявило, что в общей сложности 56 человек получили ранения из-за извержения вулкана Семеру.