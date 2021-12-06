Москва, , 08:48 — REGNUM Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о «миллионах» беженцев в Европе в случае «вторжения» России является всего лишь попытка запугать западные страны, считает глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Пушков Алексей

«В натовских столицах пугают, но не намерены воевать за Украину. Генсек Альянса Столтенберг это ясно дал понять», — написал сенатор в телеграм-канале.

Он также отметил, что у Североатлантического альянса нет обязательств защищать Украину, поэтому Киев пытается просто напугать страны Запада, поскольку рациональных доводов у их властей нет.

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Алексей Резников в своей статье для американского аналитического центра Atlantic Council (организация, признанная в РФ нежелательной) обратился с призывом к странам Запада сдержать Россию от якобы готовящегося ею «полномасштабного вторжения».

Читайте также: В Киеве предупредили Европу о 5 млн беженцев в случае «вторжения» России