Ульяновск, 6 декабря, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Ульяновской области на базе Агентства инновационного развития будет создан Центр компетенций по трансферу технологий. Соответствующее соглашение подписано губернатором Алексеем Русских и исполнительным директором Национальной ассоциации трансфера технологий Алексеем Филимоновым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Документ подписан на заседании Совета по развитию инновационной деятельности. Цель соглашения — создание регионального Центра компетенций по трансферу технологий для ускорения «процессов взаимодействия между инновационным и реальным секторами экономики». Новое учреждения создадут на базе Агентства инновационного развития Ульяновской области.

Открывая встречу, глава региона подчеркнул, что поддержка инноваций является «жизненно необходимой и чётко выверенной стратегией».

«Ввиду отсутствия крупных залежей полезных ископаемых наше будущее — в развитии научно-технологического потенциала, создании современных высокотехнологичных производств и отраслей», — сказал Алексей Русских, отметив, в Ульяновской области сформированы «общие контуры инновационной политики региона».

Алексей Филимонов, в свою очередь, отметил, что вновь создаваемый региональный центр «станет точкой соприкосновения местных инновационных компаний и университетов с федеральным бизнесом». И будет оказано содействие и помощь в выстраивании «правильной системы трансфера технологий».

Также на заседании подписано соглашение между рядом вузов региона и областным Агентством инновационного развития о сотрудничестве по созданию полигона для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. В рамках проекта будет производиться апробация технологий, «конечная цель которого — борьба с глобальным потеплением».

Кроме того, определены приоритетные направления инновационного развития Ульяновской области, утверждена «дорожная карта» мероприятий на 2021 — 2023 годы. Среди основных направлений — совершенствование стратегического развития, модернизация кластерной политики, повышение эффективности расходов на инновации и создание инфраструктуры, развитие сферы интеллектуальной собственности, активизации международных связей, обеспечение условий для сбыта инновационной продукции.

Напомним, в 2020 году Ульяновская область вошла в десятку лидеров по доле предприятий, осуществляющих технологические инновации (29%). Всего в прошлом году расходы на научные исследования и разработки возросли на 6,7% и достигли 13,09 млрд рублей, число заявок на изобретения увеличилось на 17% и достигло 138 патентов. Кроме того, Ульяновская область несколько лет входит топ-10 рейтинга Ассоциации инновационных регионов России.