Эль-Хасака, Сирия, 6 декабря, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В провинции Хасеке в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии Россия и Турция провели очередное совместное патрулирование. Об этом 6 декабря сообщил начальник патрульной колонны РФ Андрей Чипизубов.

Mil.ru Бронеавтомобиль «Тайфун»

Он подчеркнул, что патрулирование прошло успешно.

Читайте также: Российско-турецкое патрулирование проведено в сирийском Алеппо

«Мы справляемся успешно с этой задачей, потому что, еще раз повторяю, идет тщательная подготовка. Поэтому все у нас проходит штатно», — отметил Чипизубов.

Он также добавил, что население в некоторых населенных пунктах «очень дружелюбно относится к присутствию российского флага на их территории».

В составе колонны, которая выдвинулась из населённого пункта Шейрек, со стороны России было два бронеавтомобиля «Тигр», один «Тайфун» и БТР-80. Кроме того, четыре бронеавтомобиля «Кирпи-2» участвовали в патруле с турецкой стороны. По воздуху колонну сопровождали российские вертолёты Ка-52 и Ми-8.

Текущий патруль стал 210-м по счёту.

Как сообщало ИА REGNUM, первое совместное российско-турецкое патрулирование зоны безопасности у сирийско-турецкой границы было проведено в начале ноября 2019 года и прошло в соответствии с положениями меморандума о взаимопонимании, подписанного 22 октября в Сочи президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Патрулирование продолжалось четыре часа и прошло без замечаний: техника и военнослужащие с поставленной задачей справились. Патруль передвигался на девяти бронеавтомобилях «Тигр», «Тайфун» и Kirpi. Кроме того, патруль был усилен бронетранспортёром БТР-82 российской военной полиции.