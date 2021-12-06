Грозный, , 08:43 — REGNUM В Чечне к новогодним праздникам приготовят подарки более чем для 27 тыс. детей. Порадует детвору Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, за чей счет профинансирована новогодняя акция. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Грозного.

Мурзилка, 1945 год, Новый год

«Региональный общественный фонд имени первого президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова проводит по традиции широкомасштабную новогоднюю благотворительную акцию. По решению президента фонда Аймани Несиевны Кадыровой учащиеся общеобразовательных учреждений Грозного получат сладкие презенты. Фонд выделил на эти цели более 27 тысяч подарков», — говорится в сообщении.

Подарки получат учащиеся начальных классов столицы Чечни. Глава департамента образования мэрии Грозного Зелимхан Ахматов поблагодарил Аймани Кадырову за внимание и заботу о детях и выразил уверенность, что подарки от фонда порадуют детей под Новый год.