Москва, , 08:42 — REGNUM Российская армия получила первые вертолеты огневой поддержки спецназа Ми-8АМТШ-ВН. Об этом 6 декабря сообщил источник в военно-промышленном комплексе.

«Первые машины уже приняты. Подписаны два контракта, машины должны пойти в войска в течение 2021 и 2022 годов», — приводит его слова РИА Новости.

В то же время, источник в силу секретности такого рода данных не стал уточнять количество указанных винтокрылых машин, которые будут поставлены в российские войска.

Отметим, Ми-8АМТШ-ВН (Ми-171Ш-ВН) представляет собой новейшую модификацию военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17 и предназначен для огневой поддержки действий сил спецназа. При этом облик названной винтокрылой машины разработан с учетом опыта боевого применения вертолетов, включая боевые действия в Сирии.