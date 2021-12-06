Бразилиа, , 12:26 — REGNUM Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес подтвердил, что встретится со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару 13 декабря на строительной площадке моста между Кармело Перальта и Порто Муртинью. Об этом сообщает Merco Press со ссылкой на пресс-конференцию президента.

Ожидается, что лидера продолжат обсуждение тарифа на электроэнергию Итайпу на 2022 год. Оба правительства должны до 31 декабря достичь тарифного соглашения. Но, согласно сообщениям прессы, между желаниями обеих стран существует огромный разрыв.

На прошлой неделе Абдо уже ездил в Бразилиа для решения вопроса электроэнергии, но вернулся с пустыми руками. Президент верит, что встреча в таком стратегически важном месте, как на строительстве моста, благоприятно скажется на результатах переговоров.

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