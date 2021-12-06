Нью-Йорк, США, , 08:42 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Патрик Кейн в составе хоккейного клуба «Чикаго Блекхоукс» (сс) Lisa Gansky

В составе «Чикаго» шайбы забросили форварды Брэндон Хагель и Дилан Строум. У «Айлендерс» точными бросками отметились нападающий Жан-Габриэль Пажо и защитник Ноа Добсон.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Чикаго». Решающий бросок исполнил форвард Патрик Кейн.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 14-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 20 очков. «Айлендерс» идут на 14-м месте в Восточной конференции с 15 очками.

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