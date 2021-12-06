Тбилиси, 6 декабря, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Первый регулярный грузовой поезд выехал из города Уве (провинция Ганьсу, Китай) в Тбилиси. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба МИД Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным ведомства, в торжественной церемонии отправки контейнерного состава участвовал посол Грузии в КНР Арчил Каланди. Выступая он отметил важность регулярного грузового сообщения для развития Транскаспийского международного транспортного коридора. Это позволит Грузии стать региональным логистическим узлом.

Сообщается, что подобные рейсы регулярно будут курсировать и в другие страны Европы. Вице-губернатор провинции Ганьсу на церемонии заявил, что этот проект помогает в реализации глобального проекта Китая «Один пояс, один путь».

Стоит отметить, что Китай входит в тройку крупнейших торговых партнёров Грузии. Объём товарооборота между странами растёт. Основную долю грузинского экспорта в Китай, по данным Грузстата, составляют полезные ископаемые.