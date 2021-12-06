Абакан, , 08:41 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 156 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 38 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 декабря в региональном правительстве.

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В столице Хакасии — городе Абакане — коронавирус выявили у 52 человек. Всего в республике с начала 2021 года подтверждено 33 170 случаев COVID-19.

Напомним, 5 декабря в регионе выявили 155 носителей коронавируса.

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