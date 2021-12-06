Оренбург, , 08:38 — REGNUM В Оренбурге в считаные дни провели работу по выравниваю пешеходной зоны по ул. Туркестанской. Пресс-служба мэрии 4 декабря сообщила, что идут работы, а уже 5 декабря информресурсы заявили об исправлении ситуации и выровненных тротуарах.

Работы по выравниванию тротуаров Пресс-служба администрации Оренбурга

«Вот смотрю на данную красоту и понимаю, что, оказывается, можно было сделать тротуары для людей, так ещё и за очень сжатые сроки и бесплатно. Может, в этом и кроется корень зла, что изначально все дороги, тротуары, спуски делают за очень большие деньги и это подрядчиков опьяняет и они нормально сделать ничего не могут?! Возможно, надо подрядчиков просить делать все за бесплатно, и тогда их ничего отвлекать не будет, все будут делать качественно и по-человечески» — отметил в телеграм-канале активист Оренбургского отделения ОНФ Дмитрий Болдырев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, капремонт ул. Туркестанской в рамках нацпроекта оказался в центре скандала. Заасфальтированные тротуары оказались под сильным наклоном, что создавало риски скатывания пешеходов во время гололеда на проезжую часть под колеса автомобилей. Результаты такого благоустройства вызвали резкую критику со стороны горожан. Появление деревянных настилов на улице вызвало новую волну возмущения.

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