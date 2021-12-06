Благовещенск, , 08:42 — REGNUM В Благовещенске будут продавать в частные руки гостиничный комплекс «Зея». Там перестали принимать постояльцев, из учреждения уволен почти весь персонал. Пока трёхзвёздочная гостиница принадлежит МП «Муниципальный центр международного сотрудничества», сообщила «Амурская правда».

Гостиница «Россия». Самара Фото предоставлено пресс-службой Администрации Самарской области

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Причиной продажи названо то, что гостиничная деятельность не является профильной для администрации города и не относится к вопросам местного значения. Дата выставления здания на продажу пока не называется, стоимость тоже неизвестна. Отель 11-этажный, в нём 139 номеров.

«Мы были заинтересованы в сохранении предприятия. Судьба коллектива всем небезразлична. Но есть указ президента о ликвидации до 2025 года всех муниципальных предприятий с непрофильными видами деятельности. Гостиница «Зея» находится в хозяйственном ведении МП «Муниципальный центр международного сотрудничества», основное направление работы которого не только гостиничный бизнес, но и международная деятельность. Как говорят в мэрии, мы «не вписываемся в профиль, потому что не социально значимые», — отметил директор гостиницы «Зея» Сергей Шимко.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная федеральная сеть отелей и курортов «AMAKS Hotels&Resorts» приобрела старейшую в Хабаровске гостиницу «Турист». Название гостиницы новые собственники решили сохранить, поскольку оно очень хорошо знакомо людям.