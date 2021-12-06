Благовещенск, 6 декабря, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Благовещенске будут продавать в частные руки гостиничный комплекс «Зея». Там перестали принимать постояльцев, из учреждения уволен почти весь персонал. Пока трёхзвёздочная гостиница принадлежит МП «Муниципальный центр международного сотрудничества», сообщила «Амурская правда».

Фото предоставлено пресс-службой Администрации Самарской области Гостиница «Россия». Самара

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Причиной продажи названо то, что гостиничная деятельность не является профильной для администрации города и не относится к вопросам местного значения. Дата выставления здания на продажу пока не называется, стоимость тоже неизвестна. Отель 11-этажный, в нём 139 номеров.

«Мы были заинтересованы в сохранении предприятия. Судьба коллектива всем небезразлична. Но есть указ президента о ликвидации до 2025 года всех муниципальных предприятий с непрофильными видами деятельности. Гостиница «Зея» находится в хозяйственном ведении МП «Муниципальный центр международного сотрудничества», основное направление работы которого не только гостиничный бизнес, но и международная деятельность. Как говорят в мэрии, мы «не вписываемся в профиль, потому что не социально значимые», — отметил директор гостиницы «Зея» Сергей Шимко.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная федеральная сеть отелей и курортов «AMAKS Hotels&Resorts» приобрела старейшую в Хабаровске гостиницу «Турист». Название гостиницы новые собственники решили сохранить, поскольку оно очень хорошо знакомо людям.