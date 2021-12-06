Кабул, , 08:36 — REGNUM После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, уровень преступности в Кундузе увеличился. В последнее время это вызвало серьезное беспокойство у бизнесменов, предпринимателей и жителей провинции.

Согласно местным источникам, за последний месяц из своих домов были похищены врач и бывший сотрудник службы безопасности. Источники сообщают, что около недели назад в уезде Ханабад провинции было найдено тело бывшего сотрудника службы безопасности, однако судьба похищенного врача до сих пор неизвестна.

Ряд жителей Кундуза рассказали газете «8 Собх», что за последний месяц неизвестные ограбили несколько магазинов и убили несколько человек. Они заявляют, что беспокоятся о своей жизни и имуществе. По словам жителей, грабежи и похищения происходили среди бела дня, но официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не сделали для предотвращения инцидентов. Они призывают правительство, возглавляемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), остановить похищения людей и преднамеренные убийства в провинции и арестовать преступников.

Зия-уль-ХакЗияи — родственник одной из жертв, недавно убитой ворами на своей мельнице. Зияи говорит, что воры ночью убили Адам Хана и его ученика, которые находились на мукомольной мельнице.

«У Адам Хана осталось двое маленьких детей, а у его ученика была невеста, на которой он должен был вскоре жениться», — добавил он.

Башир Ахмад, владелец магазина в центре города Кундуз, рассказал, что две недели назад вооруженные грабители среди бела дня похитили весь товар двух магазинов мобильной техники. По словам Башира Ахмада, если вооруженные ограбления продолжатся, многие владельцы будут вынуждены закрыть свои магазины.

Вооруженные ограбления и похищения людей в Кундузе побудили ряд бизнесменов и известных людей покинуть Кундуз и отправиться в Кабул и соседние страны. Гражданский активист в провинции Кундуз, который не пожелал называть своего имени, сказал, что ему несколько раз угрожали смертью неизвестные лица, и теперь он был вынужден покинуть провинцию вместе со своей семьей.

По словам этого активиста, если такая ситуация сохранится, жизнь будет тяжелой во всей провинции, и в конечном итоге все население покинет провинцию.

Между тем, Матиулла Рухани, начальник управления информации и культуры провинции, подчеркнул, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпринимает усилия по предотвращению похищений людей в провинции. По словам Рухани, силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно арестовали двух преступников в столице провинции.

Когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в стране, люди надеялись, что преступность упадет до рекордно низкого уровня, однако, вопреки общепринятым ожиданиям, уровень преступности в некоторых провинциях растет. Растущая бедность и безработица в стране упоминаются в числе основных причин увеличения числа уголовных преступлений.