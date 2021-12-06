Владивосток, , 08:35 — REGNUM Для проведения первых в новом периоде обучения мероприятий по боевой подготовке в акваторию Японского моря вышли фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба ТОФ.

Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» U.S. Navy

«В одном из морских полигонов боевой подготовки экипаж фрегата «Маршал Шапошников» проведёт учение по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника, а также отработает комплекс подготовительных и зачётных упражнений с выполнением алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что корабль противника будут имитировать условная цель и добавляется, что экипаж корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» намеревается провести в море учение по противовоздушной обороне.

Кроме того, отмечается, что фрегат «Маршал Шапошников» после маневров и проверки всех обновленных систем и оборудования войдет в состав сил постоянной готовности ТОФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря стало известно, что совместные военно-морские учения России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) завершились.