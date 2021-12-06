Ак-Довурак, Тува, , 08:35 — REGNUM В Туве спасённому из-под завалов обрушившегося здания рабочему пришлось ампутировать ноги. По словам главы республики Владислава Ховалыга, мужчина получил сильные травмы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обрушение здания в городе Ак-Довурак. Тува Служба ГО и ЧС Тувы

«Врачи и спасатели действовали профессионально и сделали всё, чтобы спасти ему жизнь. Ради этого бригаде врачей медицины катастроф пришлось ему ампутировать обе ноги. Это решение далось всем тяжело», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, аварийно-спасательная операция длилась более девяти часов при температуре — 25 градусов. Чтобы пострадавший не замёрз, спасатели использовали тепловые пушки.

«На тот момент смертельная опасность грозила всем, кто там находился. Поэтому рисковать было нельзя в условиях, когда могли в любой момент обрушиться остальные конструкции», — добавил глава региона.

К настоящему времени пострадавшего доставили в Кызыл санавиацей, где он находится под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в 16:17 по местному времени при демонтаже обрушилось неэксплуатируемое здание горно-обогатительного комбината «Туваасбест» в городе Ак-Довурак. Под завалами оказались двое рабочих. Один из них погиб, его тело нашли и извлекли в тот же день.

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