Кузнецк, Пензенская область, 6 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Жительница города Кузнецка Пензенской области перевела более 600 тыс. рублей на незнакомый счет, пытаясь «обезопасить» свои сбережения от мошенников. Позже на такую же уловку злоумышленников попал и супруг потерпевшей, который перевел более 450 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

Телефонный мошенник

В начале ноября на номер 25-летней женщины позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заявил о кредите. который пытаются оформить на имя девушки мошенники. Затем новая собеседница попросила пострадавшую зайти в личный кабинет и оформить на свое имя кредит в размере более 600 тыс. рублей. Женщина через банкомат сняла всю сумму и перевела на указанный счет.

По такой же схеме мошенники обманули супруга потерпевшей. Он оформил в двух банках кредиты и перевел на указанные мошенниками счета более 450 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе 34-летняя женщина перевела мошенникам почти 1 млн рублей, оформив до этого кредит.

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