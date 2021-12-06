Уфа, , 08:37 — REGNUM Мужчину вытащили из воды спасатели в Уфе. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Река Пресс-служба УГМК

Сообщается, что сотрудники спасательного ведомства получили информацию о том, что в реке Белой около Бельского моста в воде находится мужчина в одежде. Спасатели срочно выехали на место происшествия. Они быстро добрались до пострадавшего, который держался на поверхности воды лишь благодаря набравшему воздуха капюшону куртки.

Сотрудники спасательного ведомства доставили пострадавшего мужчину 1988 года рождения до берега, до прибытия скорой помощи отпаивали его теплым чаем и обогревали. Прибывшие медики доставили пострадавшего в медучреждение.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего остаются пока неизвестны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии рыбаки на автомобиле попали в снежный плен.