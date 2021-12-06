Ульяновск, , 08:31 — REGNUM В Ульяновске специалисты Центральной медсанчасти за два месяца привили от ковида более 500 иностранных граждан. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Ульяновской области первым учреждением, где стали прививать от COVID-19 иностранцев, стала поликлиника № 2 Центральной клинической медико-санитарной части имени В. А. Егорова. По данным властей, привиты свыше 545 граждан иностранных государств.

Стоимость вакцинации составляет 1200 рублей. Иностранных гостей прививают в будни «Спутником Лайт».

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В медсанчасти отмечают, что будут сформированы выездные бригады при получении соответствующих заявок от образовательных учреждений Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным (на 2 декабря), в Ульяновской области к вакцинации от COVID-19 приступили 560,4 тыс. жителей, из них привились двумя дозами 431 тыс. человек

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