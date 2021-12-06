Кабул, , 08:31 — REGNUM Спецпредставитель Германии в Афганистане заявляет, что посольство Германии в Кабуле может вскоре возобновить свою работу.

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», спецпредставитель Германии по Афганистану Яспер Вик объявил, что не исключено, что сотрудники посольства Германии вернутся в Афганистан в начале 2022 года, и посольство Германии в Кабуле возобновит свою работу.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ведет переговоры с другими европейскими странами о создании новой совместной дипломатической миссии в Афганистане.

В кулуарах визита в столицу Катара Доху Макрон сказал, что этот шаг может позволить европейским послам вскоре вернуться в Афганистан после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В середине прошлой недели делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе проконсультировалась с послами Германии, Канады, Финляндии, Новой Зеландии, Италии, Южной Кореи, Европейского Союза, Испании, США, Норвегии, Швеции, Нидерландов, Австралии, Великобритании и Японии. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал все страны вновь открыть свои посольства в Кабуле.

По данным AśvakaNews, немецкие СМИ, таким образом, ставят перед правительством Германии на повестку дня, по изменению своего подхода к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Немецкая газета Die Welt недавно сообщила со ссылкой на источники в правительстве, что посол Германии Маркус Путцель должен был отправиться в Афганистан в ближайшие несколько недель, чтобы обсудить с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вопрос возобновления деятельности немецких дипломатов в стране.