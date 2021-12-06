Москва, , 08:43 — REGNUM Для двух групп граждан, имеющих право на получение пенсионных накоплений всей суммой сразу, изменят правила начисления и расчётов трудовых пенсий. Соответствующий пакет поправок подготовило Министерство труда и социальной защиты населения России, пишет «Московский комсомолец».

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Первая из таких групп — это социально незащищённые люди, которым пенсия положена по потере кормильца или инвалидности. Вторая группа — граждане с небольшим трудовым стажем, которого не хватает для назначения им страховой пенсии по старости, либо граждане с нехваткой пенсионных баллов. Это жещины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Такие граждане будут иначе взаимодействовать с работниками Пенсионного фонда России (ПФР). Они смогут попросить о единовременной выплате пенсионных накоплений, подав заявление через портал Госуслуг. Такая возможность появится и у людей, чьи пенсионные деньги находятся в негосударственных фондах.

Ещё одно нововведение касается сроков получения единовременной выплаты. Повторное обращение за ней будет возможно лишь через пять лет. У чиновников из ПФР будет пять дней на рассмотрение заявления гражданина. Заявитель также через портал Госуслуг узнает, одобрили ли его заявление на выплату. Тем, у кого нет страницы на Госуслугах, письмо отправят по обычной или электронной почте.

В Минтруде полагают, что новый порядок вступит в силу 1 июля 2022 года.

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