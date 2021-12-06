Варшава, , 08:30 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда 5 декабря встретился с эмиром Катара — шейхом Тамимом Бин Хамадом Аль Тани во время своего визита в эту страну. Одной из главных тем переговоров была энергетическая безопасность. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Анджей Дуда Fakt.pl

Так, польский президент во время мероприятия заявил, что намерен усилить сотрудничество между сторонами в энергетической сфере.

«Стоимость сжиженного природного газа, поставленного в прошлом году в Польшу из Катара, составляет более 500 млн долларов. Это при том, что весь торговый оборот между нашими странами составляет около 630 млн долларов. Но мы не намерены на этом останавливаться», — заявил Дуда.

Кроме того, в ходе встречи Анджей Дуда заявил о необходимости увеличения польского экспорта в Катар и привлечении катарских инвестиций. Политик также добавил, что «Польша попытается уравнять торговый дефицит с Катаром».